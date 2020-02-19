Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer...
Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması (9) ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması (9) ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır" dedi.
Erdoğan: "Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir"