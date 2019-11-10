Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde kimsenin...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.
10.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:04
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde kimsenin...