Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim"
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:55
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim"
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim"