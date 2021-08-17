Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar...
Anadolu Ajansı / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar... - Haberler
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