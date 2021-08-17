Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy