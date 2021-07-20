Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na katılmak üzere geldiği KKTC'de kıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na katılmak üzere geldiği KKTC'de kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de bayram namazını kıldı. Erdoğan bayram namazının ardından vatandaşlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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