Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na katılmak üzere geldiği KKTC'de kıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazını KKTC'de kıldı
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na katılmak üzere geldiği KKTC'de kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de bayram namazını kıldı. Erdoğan bayram namazının ardından vatandaşlarla selamlaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim