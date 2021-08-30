Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA) özelliklerinin yer aldığı grafik paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA) özelliklerinin yer aldığı grafik paylaştı.

AKINCI TİHA, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Çorlu'da gerçekleştirilen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine alındı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Törene 5 alanda eğitim gören 125 kursiyer de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte, TİHA'nın özellikleri aktarıldı. Erdoğan, paylaşımında "Türkiye'nin mühendislik kabiliyetlerinin yeni sembolü, bağımsızlığımızın gökyüzündeki yeni temsilcisi." mesajına yer verdi.

Erdoğan tarafından paylaşılan grafiğe göre 20 metre kanat açıklığı bulunan AKINCI TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip.

Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren AKINCI, bugüne kadar 1100 sorti yaptı.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı - Haberler
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