Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balık Av Sezonunu Açtı - Detaylar (2) - İstanbul
- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara balık dağıtması Cumhurbaşkan Erdoğan'ın bindiğ teknenin denize açılamsıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı...
- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara balık dağıtması
Cumhurbaşkan Erdoğan'ın bindiğ teknenin denize açılamsı
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katıldı.