Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balık Av Sezonunu Açtı - Detaylar (2) - İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balık Av Sezonunu Açtı - Detaylar (2) - İstanbul

- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara balık dağıtması Cumhurbaşkan Erdoğan'ın bindiğ teknenin denize açılamsıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı...

- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara balık dağıtması
Cumhurbaşkan Erdoğan'ın bindiğ teknenin denize açılamsı

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katıldı.

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