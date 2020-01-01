Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, doğum gününü tebrik etti.

01.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI , MHP Genel Başkanı ile telefonda görüşerek, doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Sayın Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etmiş ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulunmuştur" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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