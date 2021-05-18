Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, yeni anayasa taslağının konuşulduğu belirtildi. Bunun dışında terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikası ve İsrail'in Filistin'e insanlık dışı saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

GÜNDEMDE YENİ ANAYASA TASLAĞI VAR

İki lider bundan önce 15 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelmişti ve sonrasında mayıs ayının hemen başında Bahçeli Anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşmıştı. A Haber'den alınan bilgilere göre,bu taslak AK Parti'ye de sunuldu. AK Parti'nin de taslağı hazırlık aşamasında ama henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Erdoğan ve Bahçeli, söz konusu Anayasa taslağını görüştü. Alınan bilgilere göre, hazırlıklar tamamlandıktan sonra STK'larla, iş çevreleriyle ayrıntılı bir değerlendirme yapılacak.

"TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDEYDİ"

Masadaki konuların yalnızca anayasa olmadığını bildirilirken, bunun dışında önemli gündem maddelerinden bir tanesinin de terörle mücadele ve dış politika olduğu ifade edildi.

GAZZE SALDIRILARI DEĞERLENDİRİLDİ

Öte yandan iki lider, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırıları da ele aldı.

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Jülide İshakoğlu
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