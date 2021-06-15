Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fuzuli'de bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fuzuli'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fuzuli'de bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunacağı Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunacağı Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluştu.

Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı.

Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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