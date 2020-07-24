Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için konutundan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konvoyunun Kısıklı'dan yola çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.
24.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konvoyunun Kısıklı'dan yola çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.
Kaynak: AA