Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için konutundan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konvoyunun Kısıklı'dan yola çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konvoyunun Kısıklı'dan yola çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Kaynak: AA