Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Madalya Alan Cimnastikçileri Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma takdim etti.

Kaynak: Habermetre