Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir.

26.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok."

Kaynak: AA
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