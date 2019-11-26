Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir.
26.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok."
Kaynak: AA