Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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