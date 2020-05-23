Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Beklediğimizi bulamadığımızda suçu millete yıkmayacağız" dedi. Erdoğan, teşkilatına "Yarından itibaren yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" diye de seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle AK Parti İstanbul İl Teşkilatına seslendi. Erdoğan, "Yarından tez yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gideceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"SUÇU MİLLETE YIKMAYACAĞIZ"

"AK Parti'nin asıl gücü yılın 365 günü günün 24 saati hakkın rızasını kazanmak ve halka hizmet etmek için çalışan bir yapıya sahip olmasıdır. Kazançlarımızın da kayıplarımızın da sebebini arayacağımız yer işte burasıdır. Beklediğimiz bulamadığımız durumlarda suçu millete yıkmayacak, faturayı başkalarına kesmeyecek dönüp kendimize bakacağız, kendimizi sorgulayacağız. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin siyasetin özü, insan insana, yüz yüze, kalp kalbe iletişim olarak kalmayı sürdürecektir.

"TALİP OLDUĞUMUZ TEK ŞEY MİLLETE HİZMETKARLIĞIMIZDIR"

Elbette devrin tüm imkanlarını sonuna kadar ve en etkili şekilde kullanacağız ama bu asla siyaset yöntemimizin temel ilkesini oluşturan yüz yüze iletişimi koparma pahasına olmayacaktır. Unutmayınız, siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır. Konumunu yanlış değerlendirip; millete hizmet etmek yerine tahakküme, tepeden bakmaya, kayıtsız davranmaya, azarlamaya çalışan hiç kimsenin bu çatının altında yeri yoktur.

"YARINDAN TEZ YOK YENİ BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Diğer partilerde bu tarz siyaset yapan ziyadesiyle kişi vardır ve milletimizin de onları nerede tuttuğu ortadadır. Bunun için hemen yarından tez yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimizi anlatacak onun da derdini dinleyeceğiz. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi gibi önemli yıl dönümlerini bu çalışmaları daha üst seviyelere çıkarmanın vesilesi olarak görmeliyiz."