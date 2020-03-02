Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı
AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın kürsüye çıkması Salonda katılımcılardan görüntüler AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması Salondan görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in kürsüye çıkması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ANKARA -...
AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın kürsüye çıkması
Salonda katılımcılardan görüntüler
AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması
Salondan görüntüler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in kürsüye çıkması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ANKARA - AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA