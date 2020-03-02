Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın kürsüye çıkması Salonda katılımcılardan görüntüler AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması Salondan görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in kürsüye çıkması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ANKARA -...

02.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

İl Başkanı Özcan'ın kürsüye çıkması

Salonda katılımcılardan görüntüler

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması

Salondan görüntüler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'in kürsüye çıkması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ANKARA - AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı
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