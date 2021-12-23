Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti belediyelerdeki başarısıyla milletimizin gönlüne girmiş, merkezi yönetime yürümüş bir partidir" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti belediyelerdeki başarısıyla milletimizin gönlüne girmiş, merkezi yönetime yürümüş bir partidir"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare...

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti belediyelerdeki başarısıyla milletimizin gönlüne girmiş, merkezi yönetime yürümüş bir partidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti belediyelerdeki başarısıyla milletimizin gönlüne girmiş, merkezi yönetime yürümüş bir partidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti belediyelerdeki başarısıyla milletimizin gönlüne girmiş, merkezi yönetime yürümüş bir partidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: '(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum.'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık"

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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