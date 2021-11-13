Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü

AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri

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