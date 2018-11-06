Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Tivnikli'nin Cenaze Törenine Katıldı
- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı.
- Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Helallik istenmesi
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı.