Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Tivnikli'nin Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Tivnikli'nin Cenaze Törenine Katıldı

- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı.

- Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Helallik istenmesi
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı.

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