Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmara'daki deniz salyaları soruldu: Bunu İBB'nin eline bırakamayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmara'daki deniz salyaları soruldu: Bunu İBB'nin eline bırakamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmara'daki deniz salyaları soruldu: Bunu İBB'nin eline bırakamayız
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Dün akşam televizyonda bir canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündeme gelen Marmara'daki deniz salyası sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Müsilaj olayı farklı" diyen Cumhurbaşkanı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz, İBB'nin eline bırakamayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT özel yayınında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PASLAŞARAK YAPACAĞIMIZ İŞLER OLABİLİR"

Marmara'ya kıyı belediyelerin bu konuda yapması gereken çok önemli işlerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Burada paslaşarak yapacağımız işler olabilir. Sadece burası da değil Ergene... Ergene'nin hep kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için oradaki fabrikaların atıklarını engellemiyorlar." dedi.

"İBB'NİN ELİNE BIRAKAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu İBB'nin eline bırakamayız.Büyükşehir belediyeleri ile irtibatı geçip müşterek neler yapabiliriz onların üzerinde de duracağız. Çünkü bunların hepsi bir yerde ülkemizin sorunudur. Ülkemizin sorununa kalkıp da 'Şu belediyenin sorunudur, bu belediyenin sorunudur.' demeyiz. İmkanları yetmeyebilir ama devlet olarak biz varız ve biz bu işin eninde sonunda hakkından geleceğiz." dedi.

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Öte yandan, Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'daki deniz salyası sorunuyla ilgili 4 Haziran'da çalıştay düzenleyecek.

Alınacak önlemler ve izlenecek yol haritası belirlendi. Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planı hazırlama kararı alındı. Eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak.

ARITMA TESİSLERİ DENETLENECEK

Deniz salyasının nedeni olarak görülen atıklara denetim başladı. Marmara'daki tüm arıtma tesisleri denetlenecek, gerekli şartları sağlamayanlara idari yaptırım uygulanacak.

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Gözde Nur Bayar
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