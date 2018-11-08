Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerinden de Alnımızın Akıyla Çıkacağımıza İnanıyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. (3)

"Kurulduğu günden beri Türkiye'nin en büyük partisi olarak 14 seçim ve halkoylamasından birinci olarak çıkmayı başardık. İşte bu müktesebatla ülkemizin geleceğinin de inşaasını üstlenen AK Parti kadroları her konuda bilgi ve birikim sahibi olmak zorundadır"

"AK partililer 81 milyonun her birinin gönlüne girecek ki milletimizin teveccühü hep yanımızda olabilsin. AK Partililer her konuda proje üretecek ki ülkemizde yatırımlar kesintisiz bir şekilde sürsün"

"Eğer AK Partiliyim diyorsak bizlere durmak, duraksamak, gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, gönül kırmak, medeniyetimize ve kültürümüze mugayyir herhangi bir davranış içinde olmak haramdır"

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden de sizlerin özellikle gayreti, milletimizin teveccühü ve Allah'ın izni sayesinde inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum"