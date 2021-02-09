Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ay sonra bir ilki gerçekleştirerek Rize'deki il kongresine bizzat katılıp teşkilata olan mesajlarını yüz yüze verecek.

23 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadığı İrfan Fidan'ın AYM Yüce Divan Salonu'nda yapılacak yemin törenine katılması beklenen Erdoğan programın bitmesinin ardından Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "2021-2030 Milli Uzay Programını" açıklayacak.

'MİLLETE SESLENİŞ' KONUŞMASI YAPACAK

Uzay Ajansı programının ardından Erdoğan, bir haftalık aradan sonra yeniden yasama çalışmalarına başlayacak olan TBMM'de grup toplantısından sonra TRT ekranlarında boy gösteren 'Millete Sesleniş' konuşmasını gerçekleştirecek.

TEŞİKLATA MESAJLARINI YÜZ YÜZE VERECEK

13 Kasım'da yapılan Tekirdağ kongresinden sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılacak olan Erdoğan, Rize'de İyidere Lojistik Merkezi, Rize-Artvin Havalimanı ve Rize Şehir Hastanesi'nin çalışmalarını yerinde izleyerek, teşkilata mesajlarını yüz yüze verecek.