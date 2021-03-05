Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidimizin cenaze töreninde konuştu: Rabbim şehitlik makamını bizlere de nasip etsin

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

"ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLÜLER DEMEYİNİZ" AYETİNİ HATIRLATTI

Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.

"RABBİM BU MAKAMI İNŞALLAH BİZLERE DE NASİP EDER"

Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lütfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.