Cumhurbaşkanı Başdanışmanının, Danışmanı Oldu

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye personeli olan Cengiz Erdem'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, resmi Twitter hesabından tebrik mesajı paylaştı. Aktaş sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

ERDEM, BAŞDANIŞMAN SERTÇELİK'İN DANIŞMANI OLDU

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum."

İşte o paylaşım;