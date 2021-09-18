Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Şehriyar, bütün insanlık için önemli bir şahsiyettir' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Şehriyar, bütün insanlık için önemli bir şahsiyettir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Behcet Tebrizi Şehriyar, İranlı olduğu kadar Kafkasyalı; Kafkasyalı olduğu kadar Azerbaycanlı; Azerbaycanlı olduğu kadar Türkiyeli;

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Behcet Tebrizi Şehriyar, İranlı olduğu kadar Kafkasyalı; Kafkasyalı olduğu kadar Azerbaycanlı; Azerbaycanlı olduğu kadar Türkiyeli; Türkiyeli olduğu kadar da Avrupalı ve aynı zamanda bıraktığı eserlerle de bütün insanlık için önemli bir şahsiyettir" dedi.

Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde, İran'ın en ünlü çağdaş şairlerinden biri olan, tam adıyla Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Behcet Tebrizi Şehriyar'ın vefatının ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma toplantısı gerçekleştirildi.

Topçu, Şehriyar'ın, 'Heyder Babaya Selam' şiiriyle Türkçenin ses bayrağını burçlara yeniden diktiğini ifade ederek, "Dünya Türklüğü ve bütün dünya onu, 'Heyder Babaya Selam' şiiri ile tanıyıp sevmiştir. Bu müstesna eseri tam 80 ülkede Türkçe olarak yayınlanmıştır. Şehriyar, Azerbaycan Türkçesiyle yazdığı şiirleriyle Türk dilinin en yüksek seviyede tanınmasına büyük katkıda bulunmuştur. Hayatının tamamını İran'da geçiren Şehriyar, hayalinde Azerbaycan, Kafkasya ve Türkiye'ye seyahatlere çıkmış ve yazdığı şiirlerde bunu büyük bir ustalıkla ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Şehriyar, bütün insanlık için önemli bir şahsiyettir"

Topçu, Şehriyar'ın, Türkçenin köklü mazisine ve kudretine önem verdiğine dikkat çekerek, dünyada milyarlara ulaşan bir okuyucu kitlesine ulaşmış ender edebiyatçılardan biri olduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Şehriyar'ın ölüm tarihi İran'da 'Şiir ve Edebiyat Günü' olarak kabul edilmiş olup her yıl bu kapsamda büyük edebiyat etkinlikleri düzenlenir. İran'da yaşayan bütün etnik grupların sevgi ve saygısına mazhar olan Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Behcet Tebrizi Şehriyar, İranlı olduğu kadar Kafkasyalı; Kafkasyalı olduğu kadar Azerbaycanlı; Azerbaycanlı olduğu kadar Türkiyeli; Türkiyeli olduğu kadar da Avrupalı ve aynı zamanda bıraktığı eserlerle de bütün insanlık için önemli bir şahsiyettir. 'Bed-güman değilem Allah kerimdir, Turan hayalimdir, etim, derimdir, Böyyük Asya nece olsa benimdir, Gurt yuvalarına tilki dolar mı? Ayıdan, Moskof'tan yoldaş olar mı?' diyen İran vatandaşı olan, büyük Türk şairi Şehriyar'ı, saygı ve rahmetle anıyor, yarin haber cisi saydığı hayali için yazdığı ve kendisi tarafından okunmuş olan 'Yar Kasidi' eserini birlikte dinlemek için konuşmamı bitiriyorum." - ANKARA

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Haber: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Şehriyar, bütün insanlık için önemli bir şahsiyettir' - Haberler
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