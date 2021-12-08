Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ekrem İmamoğlu topu Kılıçdaroğlu ve Akşener'e attı - Haberler
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Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ekrem İmamoğlu topu Kılıçdaroğlu ve Akşener'e attı

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ekrem İmamoğlu topu Kılıçdaroğlu ve Akşener'e attı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'e yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını ve nihai kararın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından verileceğini söyledi.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'e açıklamarda bulundu.

"GÖREVİM İSTANBUL'U YÖNETMEK"

Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, bunun gündeminde olmadığını ve mevcut görevinin İstanbul'u en iyi şekilde yönetmek olduğunu söyledi.

TOPU KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E ATTI

Açıklamalarının devamında İmamoğlu, "Şu anda Türkiye'de siyaset üstü bir atmosfer yani bilindik politik kuralların üzerinde bir anlayış mevcut. Millet İttifakı ve onunla temas içinde olan partilerin ortaya koyacağı uzlaşma Türkiye'nin belki de önümüzdeki on yılını etkileyecek… Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum" dedi.

Emre İliksiz
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