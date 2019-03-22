Cumhur İttifakında Projeler Yarışıyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala kararsız seçmen projelere destek vereceğini belirtiyor.

Ülkede özellikle son dönemlerde artan istihdam sorununa çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar özellikle projelerin kararlarında etkili olacağını yapılan anketlerde dile getirmekte. Malatya'da da durum farklı değil, sosyal medya reklamları veya bültenlerle belediye başkan adayları projelerini halka gösterme fırsatı buluyor.

Özellikle Malatya'da Hekimhan ve Kuluncak'ta Cumhur İttifakı adaylarının vatandaşın sorununa çözüm bulmaya ve kanayan yaraya parmak basan projeleri, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Her iki ilçenin proje sayısının 44 olduğuna dikkat çeken ve 20 yıldır Malatya'da belediye başkanı çıkartamadıklarını belirten Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ile Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz ortak bir açıklama yaptı.

Hazırladıkları projeler öncesinde danışman ekiplerinin bölgelerde incelemeler yaparak sıkıntılara çözüm bulunması adına projeler geliştirdiğini belirten adaylar, "Ortak çalışmalarımız sonuncunda bölge gençlerine nasıl istihdam alanı oluşturabileceğimizi düşünüp, her iki ilçenin ortak paydasında buluşarak projeler çizildi. Demir Madeni Organize Sanayi Bölgesi, Ceviz Entegre Fabrikası için Hekimhan, Jeotermal kaynakların etkin kullanımı açısından kaplıca, Sera Organize Sanayi Bölgesi ise Kuluncak'a hayat verecektir. Projeler tabii ki bunlarla sınırlı değil, yapılacak bu ana projelerle hedefimiz toplamda 4 bin gencimizi iş sahibi yapıp gerek Malatya, gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Projelerimiz hemşehrilerimize, hemşehrilerimiz ise ilçelerimize hayat verecekler" diye konuştular. - MALATYA

Kaynak: İHA