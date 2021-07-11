Cumhur İttifakı Yeşilyurt'ta tescillendi
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Cumhur İttifakı Yeşilyurt'ta tescillendi

Cumhur İttifakı Yeşilyurt'ta tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isimlerinin verildiği bulvarda asfalt çalışması tamamlandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isimlerinin verildiği bulvarda asfalt çalışması tamamlandı.

Yeşilyurt ilçesinde MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaretlerinde talepleri üzerine asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın yardımları ile Cumhur İttifakı'mızın mimarları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin isimlerini taşıyan bulvarların yol çalışmaları tamamlandı. Bu bulvar çok yakında hizmete açılmış olacak. Bu bulvarları sadece Yeşilyurt değil, aynı zamanda Sulusaraylılar ile Artovalılar da kullanacaklar. Bu bulvarı projelendiren, hayata geçmesi noktasında takip eden Yeşilyurt belediye başkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Sıkıntılı günlerin yaşandığı günümüzde bu bulvarın yapımında kaynak oluşturma noktasında çaba sarf eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve Karayolları Genel müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bulut, Yeşilyurt'ta devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneklerini yaşadıklarını ifade ederek, "Biz tüm gayretlerimizi göstererek Yeşilyurt'umuza, Tokat'ımızın diğer bölgelerine hizmetlerimizi getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT

Cumhur İttifakı Yeşilyurt'ta tescillendi
Cumhur İttifakı Yeşilyurt'ta tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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