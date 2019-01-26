Cumhur İttifakı'nın Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtıldıADANA - Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi.
Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtıldı
ADANA - Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi.
Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tanıtıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sahneye gelerek Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediyelerinin başkan adaylarını tanıttı.
Adana'da Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hüseyin Sözlü olurken, Seyhan Belediye Başkan Adayı AK Partili Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mehmet Fatih Kocaispir, Çukurova Belediye Başkan Adayı MHP'li Yusuf Baş, Sarıçam Belediye Başkan Adayı MHP'li Bilal Uludağ oldu.
Adana'da Cumhur İttifakı'nın diğer ilçelerindeki belediye başkan adayları ise şu şekilde:
Ceyhan Belediyesi: Ali Alper Boydak
Aladağ Belediyesi: Mustafa Akgedik
Feke Belediyesi: Ahmet Sel
İmamoğlu Belediyesi: Gazi Adamhasan
Karaisalı Belediyesi: Saadettin Aslan
Karataş Belediyesi: Necip Topuz
Pozantı Belediyesi: Mustafa Çay
Saimbeyli Belediyesi: Mustafa Şahin Gökçe
Tufanbeyli Belediyesi: Remzi Ergü
Yumurtalık Belediyesi: Türkeş Filik