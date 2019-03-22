Cumhur İttifakı İshakçelebi'de Vatandaşlarla Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan ile birlikte İshakçelebi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Ak Parti Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan ile birlikte, Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Başkan Ergün ve Tezcan program kapsamında ilk olarak, İshakçelebi Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Cumhur İttifakı adaylarının Saruhanlı programına; MHP Manisa İl Yönetimi, Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Saruhanlı AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, civar mahalle muhtarları, meclis üyesi adayları, parti teşkilatları ve vatandaşlar katıldı. Heyet, Saruhanlı ilçe girişindeki benzinlik önünde bir araya geldi. Buradaki selamlaşmanın ardından seçim otobüsleri ile İshakçelebi Mahallesine hareket eden Başkan Ergün ve Tezcan, Mahalle Muhtarı Recep Tan ve mahalle sakinleri tarafından mahalle kahvehanesinde çiçekler ile karşılandı.

"Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzel projeler üreteceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile birlikte İshakçelebi Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan, "Kıymetli İshakçelebi Mahallesi sakinleri hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sizler ile bir arada olmaktan çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. 31 Mart yerel seçimleri; ülkemize Manisa'mıza ve Saruhanlı'mıza hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Coşkulu karşılamadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakımıza destek istiyoruz. Cumhur İttifakı ile ilçemize hizmet yağacak. Çok güzel projeler hazırladık. Büyükşehir Belediyemiz ile çok çalışıp sizlere hizmet etmek istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz, oylarınıza talibiz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'ın konuşmasının ardından mahalle sakinlerine hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, "Öncelikle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanlarımız nezdinde oluşan bu Cumhur İttifakı noktasında, bir kez daha karşınızdayım. Bu onurlu göreve şahsımı tekrar aday yaptıkları için tekrar teşekkür ediyorum. 10 senedir, hizmet adamı olarak karşınızda oldum. Nasıl ki ilk 5 yıllık dönemde Manisa'da ayrım gözetmeden 57 mahallemize hizmet götürdüysek, 2014 yılından itibaren bu dönemde de yaptığımız çalışma ile 17 ilçemize eşit hizmet götürdük. 1088 mahallesi ve 17 ilçesi olan bir Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet götürüyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak yatırımlarımızı yaptık. Şuan ki mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ile bu 5 yıllık süreçte istişarelerde bulunarak güzel hizmetler yaptık. İnşallah iktidarın gücü ile Cumhur İttifakının gönül birlikteliği ile daha fazlasını yapacağız. Yapılan yatırımların 2 katından daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum. 1 Nisandan itibaren iktidarın gücü ve desteği ile projelerimizin onayı daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Önümüzdeki bu dönemde İshakçelebi Mahallemize nasıl Yeniköy, Paşaköy, Adiloba, Mütevelli, Koldere'ye ve Büyükbelen'e alt ve üstyapı hizmeti yaptıysak Allah nasip ederse İshakçelebi mahallemize de yapacağız. Keşke zamanında finansını çözebilme imkanımız olsaydı da, diğer mahalleler gibi yenilenseydi. Çalışmalarımızı başlattık, ancak süreç dolayısıyla bir yerde kaldık. Sonuç itibari ile önümüzdeki dönemde bu hizmetleri yapacağız bunun sözünü veriyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Rabbim, bizlere hayırlısını nasip etsin. 31 Mart akşamı hepimiz için şahsım için Burhan Tezcan kardeşim için hayırlara vesile olsun. Bu arada sizden bir söz istiyorum. Beni, üvey kardeşlere bırakmayın. Saruhanlı'da Burhan Tezcan ve meclis üyesi listesi, Büyükşehir'de şahsıma desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

'Büyük Başkan' sloganları ile Başkan Ergün'e destek veren İshakçelebi halkı, kahvehane toplantısı sonunda bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA