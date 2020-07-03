Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarından Vali Aksoy'a ziyaret
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Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarından Vali Aksoy'a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarından Vali Aksoy'a ziyaret
03.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:00

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kocaeli Valisi olarak görev yapmaktayken Aydın'a atanan ve geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Vali Hüseyin Aksoy'a ziyaretler sürüyor.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk Aydın Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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