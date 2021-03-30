Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek
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Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek

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Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek

AK Parti ve MHP'nin yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi yönünde ortak karara vardığı öne sürüldü. Cumhur İttifakı ortaklarının çözmeye çalıştığı tek konunun ise daraltılmış bölge sistemi olduğu, bu maddeyi iki liderin bizzat görüşerek çözeceği öğrenildi.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklikler noktasındaki çalıştırmalarında sona geldi. AK Parti'nin hazırladığı taslak metin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından taslak metin MHP'ye götürülecek.

LİDERLERİN ONAYI BEKLENİYOR

Kanunla ilgili olarak MHP de kendi çalışmasını yapıyor. AK Parti metni MHP'ye teslim ettiğinde MHP de kendi metnini AK Parti'ye verecek. İki parti, metinleri inceledikten sonra metinler liderlerin onayına sunulacak. Liderlerin onayının ardından AK Parti ve MHP'den oluşan komisyon ortak metin üzerinde çalışmalara başlayacak. Oluşturulacak taslak metin TBMM'ye gönderilecek.

SEÇİM BARAJI %7 OLACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre gözler ortak taslağa çevrilirken; halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi yönünde ittifak ortaklarının prensipte son karara vardığı öğrenildi. Taslak metinde daraltılmış bölge seçim sisteminin getirilmesi de gündemde.

DARALTILMIŞ BÖLGE SİSTEMİ İKİ LİDER ARASINDA GÖRÜŞÜLECEK

Daraltılmış bölge sisteminde, her il 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor, ülke düzeyinde en az yüzde 5 oy alan partiler de aldıkları oya göre söz konusu vekillikleri paylaşıyor. MHP'nin daraltılmış bölgeye çok sıcak bakmadığı, bu konunun liderlerin görüşmesinde karara bağlanılacağı öğrenildi.

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