Cümbüş Cemaat: Albümümüzün karantina günlerinde banyoda da dinlenebildiğini gördük İstanbul eğlence hayatıyla nabzı yıllardır birlikte atan Cümbüş Cemaat, Shantel'le ortak albümleri 'İstanbul'la dinleyicilerine yüksek dozda neşe getirdi yine.Hal böyle olunca Cem Köklükaya, Ozan Çoban ve Burhan Hasdemir'le sohbetin keyfi şarkılarının neşesini aratmadı.

İstanbul eğlence hayatıyla nabzı yıllardır birlikte atan Cümbüş Cemaat, Shantel'le ortak albümleri 'İstanbul'la dinleyicilerine yüksek dozda neşe getirdi yine. Hal böyle olunca Cem Köklükaya, Ozan Çoban ve Burhan Hasdemir'le sohbetin keyfi şarkılarının neşesini aratmadı. Grup albüm kayıt sürecini kendi YouTube kanallarında yayımladıkları bir belgesele de dönüştürmüş Kaynak: DailyMotion.com