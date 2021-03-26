Cumartesi ve Pazar oruç var mı? Cumartesi ve Pazar günleri oruç tutulur mu? 27 Mart ve 28 Mart günleri oruç var mı?

Vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında cumartesi ve pazar günleri oruç tutulur mu geliyor. Berat Kandili'nde oruç tutmak oldukça sevaptır. Bu bakımlar alimler bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Durumu müsait olanların oruç tutması oldukça sevaptır denilmiştir. Peki Cumartesi ve Pazar oruç tutulur mu?

Cumartesi ve Pazar oruç var mı? Yarın ve ertesi gün oruç tutmak sevap mı? 27 Mart ve 28 Mart oruç tutulur mu? Berat kandili oruçlu geçirmenin sevabı nedir? Detaylar haberimizde.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2021 yılında Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili 26 Mart bugün değil 27 Mart Cumartesi yarındır. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 28 Mart Pazar günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gece (27 Mart Cumartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

Berat Kandili Günü ne zaman : 28 Mart Pazar (28 Mart Pazar günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

CUMARTESİ VE PAZAR ORUÇ TUTULUR MU? 27 MART VE 28 MART (CUMARTESİ-PAZAR) ORUCU VAR MI?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir." (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

Bu durumda Cumartesi ve Pazar oruç tutulabilir diyebiliriz. Kaldı ki 27 Mart Cumartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesini idrak etmiş olacağız. Bu bakımdan Berat Kandili için alimler kesinlikle Berat Günü oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Dileyenler Şaban ayının 13 14 15. günlerini oruçlu geçirebilir. Veya bugün 26 Mart Cuma günü oruç tutmadıysanız o zaman 27 Mart, 28 Mart ve 29 Mart oruç tutarak üçlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Lakin hiç bir gün tutamıyorum, müsait değilim derseniz ve sadece tek gün tutabilirim diyorsanız o zaman Berat Kandili günü (yani 28 Mart Pazar) oruç tutmanızı tavsiye ederiz.

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 26 Mart Cuma, 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2021 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:

Şaban ayı 13. günü : 26 Mart 2021 Cuma

Şaban ayı 14. günü : 27 Mart 2021 Cumartesi

Şaban ayı 15. günü : 28 Mart 2021 Pazar

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur."

(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)

2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)

(Teşekkür : Bu hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'ya çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)