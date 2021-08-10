Cumartesi iş günü mü? Yıllık izinde cumartesi tatil mi? 1 iş günü ne demek?
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Cumartesi iş günü mü? Yıllık izinde cumartesi tatil mi? 1 iş günü ne demek?

Cumartesi iş günü mü? Yıllık izinde cumartesi tatil mi? 1 iş günü ne demek?
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Yıllık izinlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, konuya dair detayları araştırmakta. Bu kapsamda Cumartesi iş günü mü? Yıllık izinde cumartesi tatil mi? 1 iş günü ne demek? başlıkları araştırılıyor.

Cumartesi iş günü mü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca işçinin yakından araştırdığı konu hakkında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izne dair detayları aydınlatacak bir karara imza attı. Peki, Cumartesi günleri yıllık izinden sayılır mı? Yıllık izin nedir, süresi ne kadar? İşte, Yıllık izin hakları! Peki, Cumartesi iş günü mü?

1 İŞ GÜNÜ NE DEMEK?

Tatil günleri dışında kalan ve çalışılmak üzere yasayla belirlenmiş günlere verilen addır. Çalışma günü olarak da tanımlanmaktadır.

CUMARTESİ İŞ GÜNÜ MÜ?

Bir iş yerinde cumartesi gününün normal mesai günü mü yoksa fazla mesai yapılan bir gün mü olduğuna o iş yerinde günde kaç saat çalışıldığına bakarak karar verilir. Çünkü iş kanunumuzda haftalık iş süresi 45 saat olarak saptanmıştır.

Cumartesi günleri yıllık izinden sayılır mı? Yıllık izin hakları! Yıllık izin nedir, süresi ne kadar?
Cumartesi günleri yıllık izinden sayılır mı? Yıllık izin hakları! Yıllık izin nedir, süresi ne kadar?

YILLIK İZİNDE CUMARTESİ TATİL Mİ?

İş sözleşmesinde cumartesi ve pazar günleri "hafta tatili" olarak belirlenmişse, yıllık izin sürelerine dahil edilmeyecek. 7 gün tatil yapan işçi yıllık izin süresinden 5 gün kullanmış olacak, cumartesi ve pazar ücretleri ödenecek.

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