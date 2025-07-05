Cumartesi hangi diziler var? 5 Temmuz Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 TEMMUZ
18:00 Ana Haber
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "PSG- Bayern Münih"
21:15 Ehl-İ Beyt Aşkına
23:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Real Madrid- Borussia Dortmund"
01:15 Ehl-İ Beyt Aşkına
02:45 Mehmed: Fetihler Sultanı