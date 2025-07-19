Cumartesi hangi diziler var? 19 Temmuz Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 TEMMUZ

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör"

21:45 Türk Sineması "Son Sefer"

00:15 Kim Gitsin?

01:25 Türk Sineması "Son Sefer"

03:30 Mehmed: Fetihler Sultanı