Cumartesi hangi diziler var? 13 Eylül Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Can Borcu

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Veliaht

NOW TV: dizi yok

Star TV: Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 EYLÜL

15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 Yeşil Deniz

03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı