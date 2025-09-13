Cumartesi hangi diziler var? 13 Eylül Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: Can Borcu
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Veliaht
NOW TV: dizi yok
Star TV: Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 EYLÜL
15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50 Yeşil Deniz
03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı