Cumartesi akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı geçen hafta uygulanmaya başlanmıştı. Bu hafta da kısıtlama devam edecek. Peki bugün 27 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu akşam yasak olacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler kapalı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?