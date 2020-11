Cumartesi akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı geçen hafta uygulanmaya başlanmıştı. Bu hafta da kısıtlama devam edecek. Peki bugün 27 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu akşam yasak olacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler kapalı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağının günleri karıştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından bu akşam Cuma günü saat 8'de sokağa çıkma yasağı olacak mı onu araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Bu akşam yasak olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Yani hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri akşam 8'de sokağa çıkma yasağı başlayacak olup sabah 10'a kadar yasak devam edecektir.

BU HAFTA İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLANGIÇ SAATLERİ

28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır. 29 Kasım Pazar sabah 10.00'a kadar sürecektir.29 Kasım Pazar akşam 20.00'de başlayacak olup, 30 Kasım Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecektir.

YENİ TEDBİRLER OLACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre koronavirüs kapsamında ilerleyen günlerde yeni tedbirler, yeni kısıtlamalar gündeme gelebilir. Şuanki kısıtlama geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan kısıtlamadır.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

28 Kasım Cumartesi günü akşam saat 8'de başlayacaktır.

Buna ek olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Her gün 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Her gün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.