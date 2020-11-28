Cumartesi akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumartesi akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor?

28.11.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:25
Cumartesi akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı geçen hafta uygulanmaya başlanmıştı. Bu hafta da kısıtlama devam edecek. Peki bugün 27 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu akşam yasak olacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler kapalı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağının günleri karıştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından bu akşam Cuma günü saat 8'de sokağa çıkma yasağı olacak mı onu araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Bu akşam yasak olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Yani hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri akşam 8'de sokağa çıkma yasağı başlayacak olup sabah 10'a kadar yasak devam edecektir.

BU HAFTA İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLANGIÇ SAATLERİ

28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır. 29 Kasım Pazar sabah 10.00'a kadar sürecektir.29 Kasım Pazar akşam 20.00'de başlayacak olup, 30 Kasım Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecektir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi

YENİ TEDBİRLER OLACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre koronavirüs kapsamında ilerleyen günlerde yeni tedbirler, yeni kısıtlamalar gündeme gelebilir. Şuanki kısıtlama geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan kısıtlamadır.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

28 Kasım Cumartesi günü akşam saat 8'de başlayacaktır.

Buna ek olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Her gün 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Her gün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

İlgili Haberler

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 28 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri, detayları | Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 28 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri, detayları | Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
Son Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı?
Son Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? - HaberSayısal Loto bilet sorgulama! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 27 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? - HaberÇ.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu? - HaberFenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı şifresiz canlı şifresiz mi? - HaberBursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı - HaberlerUçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi - Haberİnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var? - HaberSokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Son dakika: sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var? - HaberSon Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSon Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüs oldu! Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Davutoğlu kimdir? - HaberSon Dakika! Yeni koronavirüs tedbirleri! 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri! 20 yaş altı kimler yasaktan muaf! - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Ariana Grande Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumartesi akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:25:31. #1.14#
title