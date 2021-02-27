Cumanın galiba Arka Sokaklar
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Cumanın galiba Arka Sokaklar

27.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:41
Cumanın galiba Arka Sokaklar

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 579'uncu bölümü tüm kişilerde 8.38 reyting 17.56 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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