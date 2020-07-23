Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları
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Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları

Cümleten hayırlı cumalar! Birbirinden güzel resimli, rengarenk, kaliteli, sözlü, anlamlı, facebook, twitter ve whatsapp sosyal medyalarında paylaşılmaya uygun en güzel cuma sözleri, cuma mesajlarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları
23.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:45

Cuma günü müslümanların bayramıdır. Bu mübarek günde müslümanlar birbirlerine whatsapp, msn, facebook, sms vb. yerlerden cuma mesajı gönderirler. Sizler için en iyi cuma mesajlarını derledik. Resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa ve öz cuma mesajları sizlerle...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız hayrolsun. Cumanız mübarek olsun...

Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Cumanız mübarek olsun. Allah sizi Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahualeyhi ve Sellem) 'ya cennette komşu eylesin. Amin.

Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları

Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları

SÖZLÜ CUMA MESAJLARI

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Ya Rabbi! Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl. Fakirlere yardım et. Zalimlere fırsat verme Ya Rabii. Amin...

DUALI CUMA MESAJLARI

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Amin... Hayırlı Cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin. Hiç bir günah Allah'ın (c.c.) Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Rabbim seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi cennette gezenlerden eyle! Amin...

Cuma mesajları: En güzel resimli, sözlü, anlamlı, dualı, kısa, whatsappa uygun cuma mesajları

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.), şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun...

Allah'ın bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Amin. Hayırlı cumalar...

KISA VE ÖZ CUMA MESAJLARI

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma akşamınız mübarek, dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

Cümleten hayırlı cumalar...

Cumanız mübarek olsun. Allah sizi Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahualeyhi ve Sellem) 'ya cennette komşu eylesin. Amin.

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