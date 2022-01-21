Cuma akşamı hangi diziler var? 21 Ocak yayın akışı!
21 Ocak Cuma TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 21 Ocak Cuma TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evlere konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Cuma akşamı hangi diziler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Van Helsing (Yabancı Sinema)
- 02:30 Van Helsing (Yabancı Sinema)
- 04:30 Aşk Laftan Anlamaz
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:45 5 Başlı Köpek Balığı (Yabancı Sinema)
- 04:00 Asi
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
- 05:30 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudum Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 23:30 Orta Sayfa
- 02:00 Maske Kimsin Sen?
- 04:45 Kamera Arkası
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Kadın
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 O Ses Türkiye (Final)
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 00:15 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
- 13:10 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
- 23:40 3'Te 3
- 01:20 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 03:40 Şehrime Hoş Geldiniz
- 04:10 Kıbrıs Zafera Doğru