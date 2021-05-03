Çukurova Üniversitesi ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü arasında "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü imzalandı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü arasında "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü imzalandı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, üniversitede gerçekleşen imza töreninde, afetlere hazırlık sürecinin hiç bitmeyen, bilgilerin sürekli tazelenmesi ve her an bununla karşı karşıya gelinecekmiş gibi hazırlıklı olunması gereken bir durum olduğunu belirtti.

Afetlerde oluşabilecek zararın minimize edilmesinde ilgili kamu kurumları kadar toplumun kendisine de önemli rol düştüğünü kaydeden Tuncel, "Afetin zararlarını en aza indirmek bilinçli olmakla, bilinçlenmek ise eğitimle sağlanacaktır. Bizde bu gerçekten hareketle eğitim faaliyetleri konusunda AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmak için protokol imzaladık. Protokolle, afetler öncesi yapılması gerekenler konusunda bilinçlenme ve afet sırasında doğru davranış modellerini uygulama gibi yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gültekin Genç de afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürüterek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak bu alanda politikalar üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Tuncel ve AFAD İl Müdürü Genç, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven