Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verecek
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verecek.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cem-i Can Deliorman'ın yönetiminde, 26 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.
Gitarist Cem Çeliksırt'ın solist olarak yer alacağı konserde, Guiliani'nin 1 numaralı gitar konçertosu sunulacak.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Fransız besteci Mehul'un 1 numaralı senfonisini seslendirecek.
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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