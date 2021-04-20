Çukurda kim ölüyor? Çukur Emmi öldü mü? Çukur Maskeli öldü mü?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölümde nelerin olacağı merakla beklenirken Çukurda kim ölüyor, Çukur Emmi öldü mü ve Çukur Maskeli öldü mü gibi soruları yanıtları merak edildi. Peki, Çukur Emmi öldü mü? Çukur Maskeli öldü mü?

Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken izleyiciler Çukur karakterlerinin akıbetini merak etmeye başladı. En çok da Çukur Emmi öldü mü ve Çukur Maskeli öldü mü? Çukurda kim ölüyor gibi soruları yanıtları araştırıldı.

ÇUKURDA KİM ÖLÜYOR?

Birsen Altıntaş yaptığı paylaşımda Çukru dizisi hakkında detayları paylaştı. Altıntaş:

"Çukur'da final öncesi her hafta yaşanan ölüm olaylarına önümüzdeki hafta 2 isim daha ekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin 126. bölümde usta oyuncu Müfit Kayacan'ın oynadığı Cumali amca, Kadir Çermik'in hayat verdiği Emmi'yi öldürüyor. Ayrıca dizide Uğur Yıldıran tarafından canlandırılan maskeli adam da ölüyor." ifadelerini kullandı.