Çukurca Fotosafari tarihi belli oldu
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Çukurca Fotosafari tarihi belli oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel hale getirilen Çukurca Fotosafari etkinliğinin tarihi belli oldu.

13.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:30
Çukurca Fotosafari tarihi belli oldu

'nin ilçesinde geleneksel hale getirilen Çukurca Fotosafari etkinliğinin tarihi belli oldu.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı , bu yıl düzenlenecek 3. Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalinin yapılacağı tarihin belirlendiğini söyledi. Başkan Dündar, "Çukurca Kaymakamlığı ve belediyemiz tarafından ortaklaşa düzenleyeceğimiz Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalini, 28-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapacağız. İlçemizin tanıtımı için büyük önem arz eden fotosafari etkinliği için hazırlıklarımıza başladık. Festival kapsamında fotoğraf çekimi, rafting, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, uçurtma şenliği ve konser gibi etkinlikler olacak. Türkiye'nin her tarafından katılım sağlayan bütün vatandaşlarımızı bu yıl da misafir etmekten mutluluk duyacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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