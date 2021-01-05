Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 111. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 110. son bölüm izle!

Çukur yeni bölümü kısa süre önce ekrana geldi. Koçovalı ve Erdenet ailesinin heyecan ve aksiyonlu savaşına tanık olan seyirciler Çukur 110. bölümü heyecanla izledi! Son bölümün ardından seyirci, Çukur 111. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi akşamları Show TV'de izleyicinin beğenisine sunulan Çukur yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ÇUKUR 110. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 110. son bölümünde Yamaç ve Koçovalı ailesi, Erdenetlerden intikamını aldı! Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı buldu, fakat bu fırsat, abisini öldürmesiyle sonuçlandı! yamaç'ın bebeğinin annesi Nehir (Hazal Subaşı) diziden ayrıldı. Kulkan Erdenet, abisi Ogeday Erdenet'n ölümüne sebep oldu. Seren, Cengiz Erdenet'in karısını ve Olga'yı öldürdü! Cengiz Erdenet kaçtı fakat Koçovalılar önümüzdeki bölümlerde onu bulacağa benziyor!

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ÇUKUR 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, 109. bölümde neler olacak?