Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 127. bölüm full izle! Çukur 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 34. Bölümünde (126. Bölüm) Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca'yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi'nin başına gelenlerden sonra Çukur'a ağır bir ders verecek. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç'ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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