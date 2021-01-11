Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu nerede? Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Vartolu diziden ayrıldı mı?
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Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu nerede? Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Vartolu diziden ayrıldı mı?

11.01.2021 22:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:00
Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu nerede? Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Vartolu diziden ayrıldı mı?

Çukur'da Vartolu Saadettin rolüne hayat veren Erkan Kolçak Köstendil merakla araştırılıyor. Çukur'un sevilen karakteri Vartolu karakteri geçtiğimiz bölümlerde Afganistan'a gönderildi. Haftalardır gelmemesinin ardından, Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu nerede? Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Vartolu diziden ayrıldı mı? merak ediliyor!

Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Vartolu Saadettin haftalar önce bir görev için Afganistan'a gönderildi. Üzerinden kaç bölüm geçmesine rağmen Vartolu Saadettin hala dönmedi. Bunun üzerine Çukur severler, Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu nerede? Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Vartolu diziden ayrıldı mı? sorularını merakla araştırıyor! İşte cevapları!

VARTOLU NEREDE? VARTOLU SAADETTİN DÖNECEK Mİ?

Vartolu Saadettin, haftalar önce dizide Afganistan'a gönderildi. Hala geri dönmemesi Vartolu nerede? sorularına neden oldu. Vartolu Saadettin rolünü canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'den henüz bir açıklama gelmedi. Çukur dizisi yapımcıları ise Vartolu'nun diziye veda etmeyeceğini, geleceğini ifade ettiler. Fakat Vartolu Saadettin'in Çukur'a ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

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