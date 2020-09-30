Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'yi kaçıran soru!
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Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'yi kaçıran soru!

30.09.2020 00:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:54

'Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda görüntülendi. Başarılı oyuncu menajeri ile buluşarak yemek yedi. İynemli, bakın hangi soruyu duyunca kaçmak zorunda kaldı

Aras Bulut İynemli, yaklaşık 3 saat kaldıkları mekan çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

'HER HAFTA TEST YAPTIRIYORUZ'

Covid-19 salgını nedeniyle dizi setlerinde önlemler aldıklarını söyleyen oyuncu, "Her hafta test yaptırıyoruz. Sette gerekli önlemler alınıyor. Bütün dizi ekibi olarak çok dikkat ediyoruz" dedi.

O SORUYU DUYUNCA KAÇTI

Hazal Kaya'nın 'Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor' açıklaması hatırlatılan Aras Bulut İynemli, bu soruyu cevapsız bırakarak arabasına binip evinin yolunu tuttu.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'yi kaçıran soru!

Kaynak: Snob Magazin

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