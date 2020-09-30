Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'yi kaçıran soru!

'Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda görüntülendi. Başarılı oyuncu menajeri ile buluşarak yemek yedi. İynemli, bakın hangi soruyu duyunca kaçmak zorunda kaldı