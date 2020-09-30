Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'yi kaçıran soru!
30.09.2020 00:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:54
'Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda görüntülendi. Başarılı oyuncu menajeri ile buluşarak yemek yedi. İynemli, bakın hangi soruyu duyunca kaçmak zorunda kaldı
Aras Bulut İynemli, yaklaşık 3 saat kaldıkları mekan çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
'HER HAFTA TEST YAPTIRIYORUZ'
Covid-19 salgını nedeniyle dizi setlerinde önlemler aldıklarını söyleyen oyuncu, "Her hafta test yaptırıyoruz. Sette gerekli önlemler alınıyor. Bütün dizi ekibi olarak çok dikkat ediyoruz" dedi.
O SORUYU DUYUNCA KAÇTI
Hazal Kaya'nın 'Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor' açıklaması hatırlatılan Aras Bulut İynemli, bu soruyu cevapsız bırakarak arabasına binip evinin yolunu tuttu.
Kaynak: Snob Magazin